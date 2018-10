Benseddik défie Badr Hari (VIDEO)

Le Belgo-marocain Jamal Benseddik, a réitéré devant les caméras de la chaîne Medi1Tv, mardi sa demande de combattre Badr Hari le champion marocain de kickboxing pour un combat. Bien que ses faits d’armes soient de loin moins glorieux, Jamal Ben Seddik a appelé son idole et non moins compatriote à accepter son défi. “Je sais qu’il a peur de moi. ‘’He will never be able to do what he did before, his time is over’’ (Il ne pourra jamais refaire ce qu’il a fait avant, son temps est révolu)”, a-t-il déclaré dans un entretien lors d’une émission consacrée au kickboxing.

Pas sûr que Badr Hari puisse accepter le challenge que lui propose le kickboxer qui aspire à devenir “the best”. Hari préférant éviter de combattre ses compatriotes. Cela n’a pas pour autant empêché Ben Sedikk de croire à son défi et de rêver de détrôner Badr Hari, figure emblématique de la discipline, en haut de l’affiche et dans le cœur des Marocains. ”Il est temps pour un autre ‘’fighter’’ de hisser le drapeau marocain très haut, il ne pourra pas venir à notre rendez-vous parce qu’il a peur de perdre”.

M.J.K