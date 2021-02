Benoun veut finir sa carrière au Raja (VIDEO)

L’attaquant marocain d’Al Ahly SC, Badr Benoun, a fait part de ses projets et ses ambitions avec son club, lors de son passage télévisé sur la chaîne du club égyptien.

L’ancien joueur du Raja de Casablanca a notamment exprimé son envie de finir sa carrière dans les rangs de son premier club. « Je veux rester dans les rangs d’Al Ahly de nombreuses années, mais je compte prendre ma retraite au Raja dont je suis le produit », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter, sur l’éventualité d’un match contre le Raja : « Je ne veux pas imaginer cela. Cela sera difficile, mais je suis un joueur professionnel, et je défendrai les couleurs d’Al Ahly, c’est mon travail ».

Benoun a également indiqué : « »Je suis ne suis en Egypte que depuis deux mois et demi et j’ai déjà remporté la coupe d’Egypte et la médaille de bronze du mondial des clubs, et nous sommes en lice pour gagner les Supercoupes d’Egypte et d’Afrique. Cela n’arrive que chez Al-Ahly ».

