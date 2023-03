Benmahmoud admiré pour son geste de solidarité envers Hakimi

Rachid Benmahmoud, assistant du sélectionneur national Walid Regragui a suscité l’admiration des supporters des Lions de l’Atlas, pendant la rencontre amicale qui s’est déroulée ce mardi 28 mars à Madrid entre le Pérou et Maroc (0-0).

Sur la chaîne Arriadia, les téléspectateurs ont vu Benmahmoud faire rire (à plusieurs reprises) Achraf Hakimi lors d’une discussion. Il lui a même fait la bise comme un grand frère. Une manière de le soutenir et de lui remonter le moral par les temps qui courent…

Ce comportement amical, voir paternel de Rachid Benmahmoud a pour but de consoler le joueur et, surtout, lui exprimer son soutien inconditionnel. Hakimi traverse des moments très difficiles depuis plusieurs semaines, entre l’accusation de viol pour laquelle il est poursuivi par la justice française et la décision prise par sa femme, l’actrice espagnole Hiba Abouk, de demander le divorce.

Notons que Rachid Benmahmoud est un personnage connu pour son humour décapant et pour être très proche des joueurs de l’équipe nationale. À côté du sélectionneur Walid Regragui, Rachid Benmahmoud a également contribué à l’exploit historique des Lions de l’Atlas au Mondial 2022.

Pour rappel, Benmahmoud avait précédemment affirmé dans une déclaration à Le Site info qu’il était très proche des internationaux marocains et qu’il essaie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour évacuer la pression et le stress des rencontres aux joueurs

.

D’ailleurs, sa grande complicité avec le joueur de Chesea, Hakim Ziyech,-entre autres Lions de l’Atlas-, est la preuve intangible du soutien moral important que l’assistant de l’entraîneur national Rachid Benmahmoud ne cesse de manifester aux joueurs.

Larbi Alaoui