Benjamin Mendy accusé de deux viols supplémentaires

Le défenseur français de Manchester City, Benjamin Mendy, a été accusé de deux viols supplémentaires et comparaîtra devant un tribunal mercredi, a annoncé mardi le Crown Prosecution Service. Le footballeur, 27 ans, est désormais accusé de six viols et d’une agression sexuelle, a précisé la même source, chargée des poursuites judiciaires en Angleterre.

Déjà derrière les barreaux depuis août dernier, Mendy, qui n’avait pas obtenu de libération sous caution avant son procès, continue de voir son dossier judiciaire s’épaissir. Les accusations concernent quatre plaignants âgés de plus de 16 ans et auraient eu lieu entre octobre 2020 et août 2021. Selon la presse, les attaques présumées se seraient produites à son domicile de Withinlee Road à Prestbury, dans le nord de l’Angleterre.

Le latéral gauche a rejoint Manchester City en juillet 2017 pour un contrat de cinq ans, le montant annoncé du transfert était de 52 millions de livres sterling. Suite à ces accusations, les Citizens ont retiré tous les produits liés à Benjamin Mendy de son site officiel et de sa boutique en ligne.

S.L. (avec MAP)