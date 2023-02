Beni Mellal : organisation du Championnat International de Parachutisme

Le Wali de la région de Beni Mellal–Khénifra, Khatib El-Hebil accompagné du président du conseil régional du tourisme, du vice-président du conseil régional, de personnalités militaires sécuritaires et civiles, a présidé le samedi 18 février 2023, la cérémonie du lancement du championnat international de parachutisme organisée par le conseil régional du tourisme, en partenariat avec l’office national marocain du tourisme (ONMT) et le conseil régional, sous le thème : « les loisirs aéronautiques au service du tourisme d’aventure à la région de Beni Mellal–Khénifra ».

Cet événement international vise à encourager la pratique du parachutisme et en faire un outil pour renforcer le rayonnement de cette région et de mise en valeur de ses caractéristiques touristiques, sa richesse culturelle et ses atouts naturels qui en font une destination touristique à haute valeur ajoutée.

À savoir que plusieurs équipes nationales et internationales participent à cet événement, représenté par 30 compétiteurs de haut niveau venus de Monaco, du Qatar, de la France et du Maroc. Cet événement très médiatisé est également l’occasion pour de nombreux experts du parachutisme, visiteurs et amateurs de sports aériens d’apprécier les performances des compétiteurs.

À noter que l’aéroport de Beni Mellal qui accueille cet événement s’étend sur une superficie de 113 hectares, et dispose d’une piste de 1200 mètres de longueur et de 10 mètres de largeur, et est considéré comme l’une des plus importantes plateformes de parachutisme au niveau international. De même, cet aéroport a accueilli l’organisation de plusieurs grands événements sportifs dans le domaine de l’aviation.