Béni Mellal aussi a fêté les Lions de l’Atlas (VIDEO)

La ville de Béni Mellal a été le théâtre de scènes de liesse, suite à la qualification de la sélection nationale en Quart de finale de la Coupe du monde après sa victoire face à l’Espagne aux tirs au but (3-0 t.a.b. 0-0 après prolongations).

Plusieurs milliers de supporters des Lions de l’Atlas vêtus des couleurs nationales et arborant fièrement les drapeaux du Royaume ont investi les principales artères et avenues de la ville de Béni Mellal pour manifester leur joie après la victoire et la qualification méritée du Onze national au quart de finale du Mondial.

A.O.