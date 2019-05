Benatia: “voilà pourquoi CR7 est CR7”

Le capitaine des Lions de l’Atlas, Mehdi Benatia, est revenu dans une interview accordée à Yahoo Sport, sur sa relation avec Cristiano Ronaldo.

“Il est unique, je n’ai jamais croisé quelqu’un d’autre comme lui et je ne sais même pas si ça existera un jour”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “Cristiano Ronaldo a dédié sa vie au football. C’est sa priorité. Chaque chose qu’il fait est voué à le rendre le plus performant en tant que joueur de football (…) C’est incroyable. Son niveau d’exigence, son intensité permanente : c’est du jamais vu. Il est en mission”.

Par ailleurs, l’international marocain a raconté une anecdote au sujet du Portugais. “Fin décembre, nous avons joué à Bergame. Il était au repos et n’a joué que 20 minutes ce qui ne l’a évidemment pas empêché d’être décisif. On rentre et dans le bus, lui était devant, moi derrière, je reçois un message de Cristiano Ronaldo qui me demande ce que je vais faire maintenant. Je rentre chez moi retrouver ma famille. Pourquoi? et CR7 m’a répondu: je vais aller à la salle faire une séance de cardio et de musculation. Il a été faire 1h30 de sport. Voilà pourquoi CR7 est CR7”.

“Il mérite de remporter le Ballon d’Or selon moi”, avait également déclaré Benatia à Calciomercato.

A.K.A.