Benatia: “Voici pourquoi j’ai quitté la Juve”

Mehdi Benatia est revenu dans une interview accordée à Sky Sports Italie sur son départ de la Juventus vers le Qatar et sur les chances de son ancien club face à l’Atlético lors du match retour comptant pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, prévu le 12 mas prochain.

Le capitaine des Lions de l’Atlas a tout d’abord révélé les raisons de son départ. “Je suis parti parce qu’avec Allegri, je ne jouais plus, je n’étais plus heureux à la Juventus […] En décembre, j’étais en vacances à Dubaï. Je discutais avec ma femme quand mes enfants m’ont demandé: Papa, pourquoi tu ne joues pas ? Cela m’a brûlé de l’intérieur. J’ai quitté une équipe d’amis à laquelle je suis très attaché. Mais je voulais apporter ma contribution sur le terrain”, a-t-il affirmé.

Concernant le choc de la Ligue des Champions entre son ancien club et l’Atlético de Madrid, le défenseur d’Al Duhail a expliqué: “Pour moi, la Juve pouvait jouer bien mieux à l’aller avec des joueurs comme Pjanic, Dybala et Ronaldo. J’espérais qu’ils prennent les initiatives. Je dis ça mais la Juve n’est pas morte et les joueurs disposent des qualités nécessaires pour arriver en finale”, conclut-il.

Au sujet de Cristiano Ronaldo, Benatia a déclaré que c’est un champion. “Quand tu le vois s’entraîner, tu comprends que c’est un champion. Il travaille plus que personne. C’est une vraie machine de guerre”, a précisé Benatia.

