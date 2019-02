Benatia au Qatar: il s’exprime enfin!

Quelques jours après avoir quitté la Juve pour le club qatari d’Al-Duhail, Mehdi Benatia s’est enfin prononcé sur son transfert qui a fait couler beaucoup d’encre.

“Pour des raisons personnelles je n’étais pas très présent ces derniers temps! Je suis très heureux de poursuivre ma carrière à Duhail SC dans le plus grand club d’Asie et du Qatar. Une nouvelle vie, une nouvelle aventure, de nouveaux objectifs et de nouveaux challenges à relever”, a écrit le capitaine des Lions de l’Atlas sur les réseaux sociaux.

Le défenseur marocain n’a pas manqué de féliciter les joueurs de l’équipe nationale du Qatar, sacrés champions d’Asie.

Rappelons que plusieurs amoureux du ballon rond au Maroc n’ont toujours pas digéré le choix de Benatia, qui était pisté par de grands clubs européens comme Manchester United ou encore l’AC Milan.

