Benatia au Qatar? Allegri sort de son silence

C’est l’un des transferts les plus inattendus du mercato hivernal. Annoncé du côté de Manchester United, Arsenal, ou encore l’AS Milan, Mehdi Benatia va atterrir au Qatar.

C’était dans l’air mais c’est le coach de la Juve, him-self, qui vient de le confirmer dans des déclarations accordées à la presse. Massimiliano Allegri a indiqué que Benatia entamera une nouvelle expérience dans le championnat qatari.

Et de préciser :”Si un joueur n’a plus envie de rester avec nous, on ne peut pas l’y obliger”.

Rappelons que l’information a été annoncée vendredi par un journaliste de Sky Sport. Ce dernier a fait savoir que le capitaine des Lions a accepté une offre importante d’Al-Duhail (Lekhwiya), où évolue Youssef El Arabi. Le transfert coûtera 10 millions d’euros et Mehdi Benatia aura un salaire mensuel de 5 millions.

K.B.