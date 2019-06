Benatia annonce la couleur pour la CAN 2019

La CAN 2019 a officiellement débuté vendredi 21 juin. Les Lions de l’Atlas entrent en lice ce dimanche dans la compétition, en affrontant la Namibie, sur la pelouse du stade Al Salam. Tout le monde donne le Maroc favori, mais ce n’est pas gagné d’avance.

Dans une interview accordée à BeIN Sports, le capitaine des Lions de l’Atlas, Mehdi Benatia, s’est exprimé sur la participation du Maroc à la CAN.

“C’est une des dernières CAN pour beaucoup de joueurs. Des joueurs comme Boussoufa méritent de finir sur un titre mais ce ne sera pas facile”, a-t-il affirmé.

A propos du “sorcier blanc”, El capitano a déclaré: “Renard quand tu le connais tu ne peux que l’aimer. J’aime avoir à faire à des hommes qui te disent les choses en face. Quand je jouais pas je lui avait demandé de ne pas m’appeler. Il a insisté pour que je vienne. Mais j’avais préféré éviter les critiques parce qu’au Maroc ils attendent que ça”.

Et d’ajouter: “Si on ne m’appelle pas je prends mon billet et je supporte les joueurs ds le stade”.

Notons que les Lions espèrent faire une bonne entame pour mener à bien leur mission. Les supporters marocains rêvent de la couronne africaine depuis 43 ans, après le seul et unique titre de l’histoire de l’équipe nationale remporté en 1976.

