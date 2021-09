Ben Malango menace de traîner le Raja en justice

Le Raja de Casablanca se retrouve au cœur d’un nouveau litige. Cette fois-ci, c’est l’ancien buteur de l’équipe, Ben Malango, qui réclame ses primes impayées à la direction du club .

Selon le site Kooora, l’avocate du joueur a adressé une correspondance au club, l’appelant à répondre aux demandes du joueur, et régler le litige dans un délai de 10 jours, faute de quoi une plainte contre le Raja auprès des instances sportives internationales compétentes sera déposée.

La même source ajoute que le Congolais réclame une somme de 240.000 dollars. Il s’agit de 140.000 dollars de bonus de signature pour la saison dernière, 30.000 dollars de récompense pour avoir joué plus de 20 matchs et franchi le cap des 15 buts, et environ 90.000 dollars comme bonus de participation aux matchs de la Coupe Mohammed VI et autres matchs continentaux et locaux.

Malango avait, par ailleurs, déclaré être prêt à renoncer à une grande partie de cet argent, à l’instar de Soufiane Rahimi, à condition de trouver un accord.

Notons que Malango a rejoint Al Sharjah, lors du dernier mercato, pour plus de 3 millions de dollars.

M.F.