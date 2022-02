Belle consécration pour Yassine Bounou

Le gardien de but international marocain, Yassine Bounou, sociétaire de FC Séville, a été désigné vainqueur de la première édition du Trophée du Meilleur Africain du championnat espagnol de football à mi-saison.

Bounou a devancé l’attaquant nigérian de Villarreal Samuel Chukwueze et son compatriote, l’attaquant de Séville Youssef En-Nesyri, selon les résultats d’un sondage publié, mardi, par LaLiga, instance qui gère le football professionnel en Espagne.

Le gardien marocain est l’un des joueurs les plus importants cette saison en LaLiga. Il a disputé 20 matches pour FC Séville en LaLiga et en Champions League et n’a concédé que 13 buts en 1800 minutes, aidant ainsi au club andalou à se positionner à la deuxième place du classement en LaLiga.

« Je veux vraiment vous remercier pour ce prix. Pour moi, c’est une grande fierté de représenter le football africain en LaLiga et j’espère que nous pourrons continuer à avoir du succès afin d’ouvrir la porte à d’autres talents dans le futur qui pourront aussi briller en championnat » a déclaré Bounou, cité par un communiqué de LaLiga.

Bounou est devenu le gardien numéro 1 de Séville et l’un des meilleurs en LaLiga depuis son transfert de Gérone en 2019. Dans cette période, il a notamment aidé Séville à remporter le titre en Europa League.

Blessé en début de saison, l’attaquant nigérian Chukwueze est arrivé en deuxième position après avoir retrouvé toutes ses sensations avec Villarreal.

En troisième place, on retrouve le Marocain Youssef En-Nesyri, qui avait réussi à marquer un triplé dans deux matches consécutifs en LaLiga la saison dernière.

Ce nouveau trophée souligne l’importance croissante et la valeur de la contribution des joueurs africains dans la croissance de LaLiga et les fans ont voté en grand nombre pour leurs stars africaines préférées sur les réseaux sociaux de LaLiga.

S.L. (avec MAP)