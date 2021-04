Belgique: Jamal Ben Saddik quitte la prison

Le kickboxeur marocain Jamal Ben Saddik a quitté, au cours de cette semaine, la prison d’Anvers en Belgique, où il était en détention depuis un mois et demi. L’athlète marocain a été arrêté par la police belge en mars dernier pour ses liens présumés avec une organisation criminelle.

Son avocat, Wim de Colvenaer, a déclaré à la presse que son client est toujours poursuivi dans le cadre de l’affaire concernant la vente des appareils Sky ECC, très populaires au sein du crime organisé, avec lesquels il est possible d’envoyer des messages cryptés.

Le combattant de 30 ans est autorisé à rester chez lui pour l’instant, avec un bracelet électronique à la cheville, en attendant une enquête plus approfondie. « Il est resté plus d’un mois et demi en prison . Il a même dû dormir sur le sol pendant un certain temps, car il n’y a pas assez de lits dans les prisons belges », déclaré son avocat.

Pour rappel, il y a près de deux mois, la police belge a annoncé que le service de cryptographie de Sky avait finalement été piraté. Les enquêteurs ont pu avoir accès à plusieurs messages dans les serveurs de la société pendant plusieurs semaines. Sky ECC était le sponsor de Ben Saddik depuis environ cinq ans. Le ministère belge de la Justice le soupçonne d’avoir vendu des téléphones via cryptomonnaie.

M.F.