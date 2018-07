Belgique-Angleterre: à quelle heure et sur quelle chaine?

Les Diables Rouges ne laisseront pas passer leur chance et vont tenter d’accrocher un résultat historique en Coupe du monde, après leur quatrième place en 1986. Notons que les deux équipes se sont déjà affrontées dans la compétition lors du dernier match de poules. Une rencontre où les deux pays avaient alignés leurs équipes B et la Belgique s’était imposée 1 à 0. Le sélectionneur anglais, devrait compter quelques absents comme Kieran Trippier, Jordan Henderson et Kyle Walker, touchés face à la France.

