Beau moment de complicité entre Messi et Ronaldo (VIDEO)

Messi et Ronaldo étaient à Monaco ce jeudi, à l’occasion du tirage au sort de la Champions League. Interrogés avant la remise du Trophée du meilleur joueur de l’UEFA, les deux joueurs ont fait des déclarations qui ont faire rire la salle.

“C’est vrai que Ronaldo se retrouve souvent à côté de moi…”, a déclaré Messi avec le sourire. “Notre rivalité est seine, on a l’habitude d’être en compétition. On est dans des équipes différentes et on s’affrontait souvent quand il était au Real “, a ajouté l’Argentin.

Ronaldo a répondu: “la concurrence entre nous a commencé il y a 15 ans, nous avions presque le même âge et on jouait au même niveau. Bien sûr, on a une très belle relation, mais c’est vrai qu’on ne mange pas souvent ensemble ! J’ai souvent joué en Espagne contre lui, il m’a poussé à donner le meilleur de moi-même et je l’ai poussé aussi”. Lorsqu’on lui demande s’il pense à la retraite, CR7 répond: “Je crois que je suis pas mal pour mon âge. Si les gens ne m’aiment pas, il va falloir qu’ils me supportent encore”, a-t-il plaisanté.

Un peu après, le Néerlandais Virgil Van Dijk a été élu joueur UEFA de la saison, devançant ainsi les deux stars internationales. Le joueur de 28 ans devient le premier défenseur lauréat de ce prix. Figure emblématique des “Reds” jusqu’au sacre en Ligue des champions en juin, il succède à Luka Modric le Croate du Real Madrid et devance le Turinois Ronaldo et l’incontournable attaquant barcelonais Messi.

Elu en marge du tirage au sort de la Ligue des champions à Monaco, Van Dijk a obtenu 305 points, contre 207 à Messi, double lauréat (2011, 2015) et 74 à Cristiano Ronaldo, trois fois sacré (2014, 2016, 2017).

