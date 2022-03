Basketball Africa League 2022: l’ASS qualifiée pour la phase finale

Le club marocain l’As Salé s’est qualifié pour la phase finale de la deuxième édition de la Basketball Africa League. Le champion du Maroc a battu mardi soir les Sénégalais du Dakar Université Club DUC par 91 à 86 lors de son cinquième et dernier match au tournoi de la Conférence Sahara de la Bal qui s’est joué au complexe sportif Dakar Arena de Diamniadio, situé à 30 km de la capitale sénégalaise.

Pour son dernier match, le DUC avait besoin de gagner pour la deuxième fois et avec un écart de 19 points pour espérer se qualifier. Mission impossible pour les étudiants de Dakar qui se sont frottés à des Corsaires de Salé plus forts et mieux organisés. Ils ont finalement perdu par 86 à 91, soit 5 points d’écart

Pourtant le champion du Sénégal, galvanisé par ses nombreux supporters habillés en jaune et noir, avait bien entamé le match.

Mais les Corsaires de Salé menés à la fin du premier quart temps (26-28), vont refaire leur retard dans le deuxième quart temps.

Le champion du Maroc a inscrit 22 points contre 11 seulement pour les étudiants de l’université de Dakar. A la mi-temps, l’As Salé menait par 9 points d’écart 48 à 39.

Au retour des vestiaires, les joueurs du DUC, qui ont bénéficié de plus de jours de repos, vont repasser devant. Une équipe sénégalaise amenée par Cheikh Bamba Diallo auteur de 30 points et le meneur Hameed Ali Tariq qui a marqué 16 points.

Mais, l’As Salé va s’accrocher grâce à sa profondeur de banc, et revenir à un point d’écart à la fin du troisième quart temps (66-65). Les Corsaires de Salé vont revenir en force dans le dernier quart temps et remporter le match par 91 à 84.

Une victoire saluée par le joueur espagnol de l’As Salé, Alvaro Calvo Masa qui a déclaré à l’issue du match: « Nous voulions cette victoire importante qui nous qualifie pour les Play-offs. L’année dernière avec Maputo je m’étais arrêté en quart de finale, donc il fallait que j’y retourne pour terminer le travail ».

Et l’ailier des Corsaires auteur de 16 points de poursuivre: «nous irons au Rwanda pour gagner le trophée, sinon au pire des cas rentrer avec une médaille ».

A noter la nouvelle performance du meneur américain de l’As Salé. Terrel De Von Stoglin a inscrit 30 points, confortant ainsi son statut de meilleur marqueur de la BAL Conférence Sahara qui a tenu ses promesses.

A l’issue des 15 matchs disputés à Dakar, on connait donc les 4 équipes qui vont représenter la Conférence Sahara à la phase finale de la BAL. Il s’agit du Rwanda Energy Group, qui termine á la surprise générale, première de la conférence Sahara. Avec 4 victoires, le club rwandais est la seule équipe qui a réussi à battre l’Us Monastir. Les Tunisiens, vice-champions en titre, sont deuxième et iront donc tenter encore de conquérir le trophée perdu l’année dernière en finale face aux égyptiens du Zamalek.

L’As Salé, quart de finaliste de la première édition de la BAL, va retourner à Kigali pour la deuxième édition prévue au mois de mai 2022. Au tournoi de Dakar, les Marocains ont terminé troisième ave trois victoires et deux défaites.

Le quatrième et dernier ticket de la Conférence Sahara est allée à Seydou Legacy Athlétique Club. Avec deux victoires et trois défaites, les Guinéens du SLAC vont participer pour la première fois à une phase finale de la BAL.

Ces quatre équipes de la Conférence Sahara vont affronter les quatre qui vont se qualifier à l’issue du tournoi de la Conférence du Nil. Une compétition qui va se dérouler au mois d’avril prochain au Caire, en Égypte.

S.L. (avec MAP)