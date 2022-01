Barrages Coupe du monde: qui va affronter le Maroc ?

La Confédération africaine de football (CAF) procèdera ce week-end au tirage au sort des barrages des éliminatoires de la Coupe du monde. Prévu initialement le 18 décembre 2021, il sera finalement effectué à Douala le 22 janvier, soit 18 jours avant la finale de la 33ème édition de la CAN, prévue le 8 février.

Afin de se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar, les équipes africaines encore en lice doivent disputer trois tours de qualification. Le classement de janvier 2022 sera utilisé pour la composition des quatre pots qui serviront au tirage au sort, indique la CAF.

À l’issue du deuxième tour, dix équipes ont obtenu le droit de disputer un dernier match de qualification au mondial du Qatar durant lequel le continent africain sera représenté par cinq équipes.

Pour rappel, les dix pays qualifiés, à l’issue de la phase de poules, sont, outre le Maroc, l’Algérie, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Tunisie, l’Egypte et le Mali. Selon la première répartition, effectuée sur la base du classement FIFA de novembre 2021, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et le Nigeria sont têtes de série. Ces cinq équipes, les mieux classées, affronteront les cinq équipes les moins bien classées, à savoir l’Egypte, le Cameroun, le Ghana, le Mali et la République démocratique du Congo.

Le tirage au sort, qui débutera ce samedi à 16h, aura donc pour but de désigner les affiches des cinq barrages en matchs aller-retour.

Younes Bennajah