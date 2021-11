Barça: Xavi officiellement présenté au Camp Nou (VIDEO)

Le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernández, a été officiellement présenté ce lundi par le président Joan Laporta au Camp Nou devant les supporters et la presse.

Le « retour à la maison » de l’ancienne vedette du club a suscité un énorme engouement chez les supporters qui étaient nombreux au Camp Nou pour l’accueillir. L’ancien milieu de terrain a tenu, par ailleurs, à rassurer les fans, leur promettant un meilleur avenir pour le club.

« Je suis très excité. Je ne veux pas m’émouvoir mais je suis très excité. Je voudrai remercier le club et les supporters. Comme je vous l’avais dit quand je suis parti, nous sommes le meilleur club au monde et le Barça a besoin d’exigence. On ne peut pas perdre ou faire match nul. Ici il faut gagner », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Je vous remercie de tout mon cœur. Vive le Barça et vive la Catalogne… Nous sommes dans une situation difficile. Nous avons besoin de vous plus que jamais ».

M.F.