Barça Vs Séville: Messi se blesse avant le clasico (VIDEO)

Mauvaise nouvelle pour les fans du Barça. Alors qu’il a marqué le deuxième but du FC Barcelone face à Séville, Leo Messi s’est blessé au coude. Il a été contraint de sortir du terrain après 20 minutes de jeu. Selon les premiers examens, il souffre d’une “hyper-extension”. Si son prochain match face à l’Inter est compromis, mercredi prochain, on ne sait pas encore s’il affrontera le Real dans une semaine.

