Barça: un responsable charge Lionel Messi

Le départ de Lionel Messi du FC Barcelone continue de défrayer la chronique. Si la raison avancée dans un premier temps était la situation financière du Barça et les exigences de La Liga, qui ont empêché le club de faire une proposition à la Pulga, de nouvelles raisons ont été évoquées dernièrement, qui ne feront certainement pas plaisir au joueur.

Le Président d’Audax Renovables et principal garant du conseil d’administration du FC Barcelone a lancé une pique contre l’Argentin, en expliquant le départ de Messi a été acté à cause de son âge. « On voyait la fin de Messi venir. Il fallait renouveler l’équipe et c’était impossible avec Messi. Il a un âge avec lequel il ne peut plus être au Barça. Pour faire du FC Barcelone une équipe qui gagne, nous devons passer par un projet post-Messi. Il fallait prendre cette décision à un moment donné », a-t-il déclaré dans des propos recueillis par le quotidien Sport.

Et d’ajouter : « Messi ne pleurait pas parce qu’il quittait le Barça, c’était pour beaucoup de choses. L’époque de Messi se terminait. Mais il avait fait sa vie à Barcelone et toute sa famille y était bien intégrée. Le club avait des limites économiques et organisationnelles. Il y a donc trois raisons pour lesquelles il ne pouvait pas rester ».

M.F.