Barça: Ter Stegen absent jusqu’en novembre

Le gardien de but allemand du FC Barcelone Marc-André Ter Stegen s’est fait opérer au niveau du genou droit ce mardi et sera absent pour deux mois et demi, a annoncé le club catalan.

« L’opération au tendon rotulien du genou droit menée par le docteur Ramon Cugat sur le joueur de l’équipe première Marc-André Ter Stegen a été un succès », a indiqué le club dans un communiqué, précisant que le temps d’absence est d’environ deux mois et demi.

Le gardien allemand de 28 ans, qui a souffert tout au long de la saison de ce genou droit, manquera donc la pré-saison et le début de saison du FC Barcelone, qui reprendra avec le championnat d’Espagne le 12 septembre prochain.

Le portier, au club depuis 2014, a participé à 46 matches cette saison avec la formation catalane (36 en Liga, 8 en Ligue des champions et deux en Coupe du Roi), et a réussi à garder sa cage inviolée à 15 reprises.

Le Barça, en pleine crise et qui attend toujours la nomination de son nouvel entraîneur après la destitution de Quique Setién lundi, a terminé sa saison 2019-2020 à la deuxième place de la Liga derrière le Real Madrid.

M.S. (avec MAP)