Barça-Real: tout ce qu’il faut savoir sur le classico

En plein doute, le Real et le Barça s’affrontent dans un duel qui promet, lors de la 10e journée de la ligue espagnole.

Si le Real semble nettement mieux en forme que l’équipe catalane, le classico a souvent été le moment de déjouer les pronostics. C’est le Barça qui devra supporter le poids de la rencontre, car en cas de victoire l’équipe catalane aura franchi un important handicap psychologique en réussissant à gagner sa première rencontre importante de l’année face à un adversaire de taille. Les hommes de Ronald Koeman ont réussi à maintenir leurs chances de qualification dans la Ligue des champions après leur victoire laborieuse contre le Dynamo de Kiev.

Du côté du Real, la rencontre contre le Barça tombe au bon moment après que l’équipe madrilène a pu se ressaisir de sa défaite historique contre le Sherif Tiraspol. Le technicien italien Carlo Ancelotti a réussi en effet dans un temps record à remettre l’équipe sur les rails, ce qui indique que le Real possède toutes ses chances de remporter une victoire au Camp Nou. Le Real, qui occupe actuellement la 2e position dans le classement derrière le Real Sociedad, compte énormément sur la fraîcheur psychique de son effectif durant cette rencontre, en vue de faire perdurer le doute dans lequel baigne l’équipe du Barça depuis l’entame de la saison et surtout après la double défaite dans la Ligue des champions face au Bayern et au Benfica. Toujours est-il que le face à face entre le Barça et le Real réserve souvent des surprises aux fans des deux clubs à travers le monde.

Younes Bennajah