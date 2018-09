Barça-Real: on connaît la date et l’heure du Clasico

Si les deux clubs continuent sur cette lancée, (trois matchs, trois victoires), le premier Clasico de la saison promet d’être alléchant, d’autant plus que c’est le premier, depuis neuf ans, sans un certain Cristiano Ronaldo.

