Barça-Real: heure, chaînes, compo… ce qu’il faut savoir

La rencontre comptant pour la 10 ème journée de la Liga et qui aura lieu au Camp Nou sera retransmise sur beIN Sports HD1, beIN Sports HD3, beIN Sports HD 2 TR, CBC SPORT HD, LaLiga TV Bar, beIN LaLiga HD et Eleven Sports 1 HD.

De son côté, le Barça tentera de profiter de cette méforme pour prendre davantage d’avance. Avec 18 points au compteur, les Blaugranas sont leaders de la Liga et restent sur une série de 9 rencontres sans défaite. Malgré l’absence de Messi, ses coéquipiers, dont Suarez, Rakitic ou encore Coutinho, feront des pieds et des mains pour s’imposer face à l’éternel rival. Parce qu’en cas de défaite, le Real Madrid se relancera pour revenir à un point du club catalan.