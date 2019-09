Barça, Real, Atletico: le récap’ de la Liga (VIDEO)

Le FC Barcelone, tenant du titre, et le Real Madrid, ont retrouvé le sourire après leurs victoires respectives, samedi, contre Valence (5-2) et Levante (3-2), dissipant au passage les doutes provoqués lors des premiers matchs du championnat espagnol.

En revanche, le leader du championnat avec 9 points en 3 matchs, l’Atlético de Madrid, a été surpris par la Real Sociedad et a concédé sa première défaite de la saison (0-2) grâce notamment à une prestation notable du Norvégien Odegaard prêté par le Real Madrid au club basque.

Grand artisan de la victoire barcelonaise en l’absence de Lionel Messi, et Suarez sur le Banc, le jeune prodige Ansu a inscrit son deuxième but de la saison et livré une passe décisive…Le tout en sept petites minutes. En face, l’équipe de Valence dont l’entraîneur Marcelino a été limogé de manière surprenante au cours de la semaine n’est jamais parvenue à imposer sa loi, depuis l’ouverture du score à la 2ème minute.

Le retour du buteur uruguayen Luis Suarez, après une période d’absence due à une blessure a été auréolé par deux buts.

Le Real Madrid, a, de son côté, gagné son duel contre Levante 3-2 au Santiago Bernabeu dans un match fou lors duquel l’équipe de Zidane a montré deux visages différents.

Il a dominé la première partie de manière incontestable marquant trois buts, avec un doublé de Benzema. En deuxième période, les Madrilènes ont failli se faire Hara-kiri, après avoir concédé deux buts.

Le belge Eden Hazard, remplaçant, a fait ses débuts avec le maillot merengue, lors de cette rencontre.

En revanche, Modric, Isco, Bale, Valverde et Odriozola n’étaient pas de la partie.

Sans faux pas lors des trois premiers matchs du championnat, l’Atlético de Madrid n’a pas réussi à poursuivre ce chemin victorieux à Saint-Sébastien, où il a encaissé deux buts synonyme d’une première défaite.

Cet échec met en danger le fauteuil de leader occupé par les rouge et blanc depuis le début de la Liga en attendant le résultat de FC Séville dimanche contre Alaves.

Après les affiches de cette journée disputées samedi en raison de la Ligue des champions qui débutera mardi, l’Atletico est toujours en tête avec 9 points, suivi du Real Madrid et de l’Athletic de Bilbao (8 points) et du Barça (7 points).