Barça-Real: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (clasico)

C’est le grand jour pour les fans du ballon rond. Ce soir, le FC Barcelone croisera le fer avec le Real Madrid pour le compte de la 10ème journée de la Liga. Ce Clasico sera certainement exceptionnel vu que les deux équipes comptent 35 points après leurs nuls à l’extérieur contre la Real Sociedad et FC Valence. Le match déterminera donc qui sera le leader du championnat.

Lionel Messi et Karim Benzema, qui sont actuellement à la tête du classement des meilleurs buteurs de Liga avec 12 réalisations chacun, feront des pieds et des mains pour se démarquer et offrir la victoire à leurs équipes respectives.

Maintenant, le Real Madrid devra composer sans Eden Hazard et Marcelo tandis que le Barça sera privé d’Ousmane Dembélé.

Par ailleurs, ce Clasico va se jouer dans une tension extrême à cause des appels de plusieurs organisations à manifester autour du stade. Prévu initialement le 26 octobre, ce match a été reporté au 18 décembre en raison des manifestations en Catalogne après la condamnation de plusieurs anciens responsables politiques de cette région espagnole.

Le coup d’envoi de ce match crucial disputé au Camp Nou sera donné à 20 heures. Il sera diffusé sur beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 3, beIN Sports 4K, beIN Sports HD 1 FR et CBC Sport HD.

N.M.