Barça-PSG: Messi face à son ancien club

Une rencontre tant attendue et empreinte de retrouvailles, d’émotion et de suspense! C’est celle du Barça contre le Paris Saint Germain de Mbappé, Neymar, Hakimi et… Lionel Messi.

L’Argentin aura à affronter son ancienne équipe, celle avec laquelle il a remporté tant de compétitions et qu’il a marqué de son long passage dans ses rangs en ayant été le buteur patenté et le meneur de jeu pendant de longues saisons et de rencontres de La Liga, comme au niveau de la Champions League.

Il est donc sûr et certain que le match FC Barcelone-PSG aura un goût différent de toutes les autres rencontres, aussi bien de chacune des deux équipes qu’au niveau international, et que les retrouvailles Barça-Messi draineront le maximum de spectateurs et de téléspectateurs.

Par ailleurs, l’équipe de Barcelone, selon des médias espagnols, compte participer à plusieurs matchs amicaux contre de grandes équipes, pendant le prochain été, afin de se préparer sérieusement à sa prochaine saison footballistique.

A.L.