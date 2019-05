Barça, PSG, Juve… Mais où ira Matthijs de Ligt cet été?

Barcelone pense avoir perdu du terrain face à la Juventus, au Paris Saint-Germain et au Bayern Munich dans la course au contrat du défenseur de l’Ajax, Matthijs de Ligt, rapporte ESPN.

Des sources proches des négociations ont déclaré que “l’optimisme” affiché par le Barca, il y a quelques semaines, a diminué en raison du regain d’intérêt de certains grands clubs européens, comme la Juve ou le PSG, et des demandes excessives de De Ligt et de son agent, Mino Raiola.

“Nous ne pouvons plus rien ajouter à ce que nous avons proposé”, a déclaré à ESPN FC une source au sein du FCB.

Et d’ajouter: “Une des choses qui pourrait nous être bénéfique est le désir du joueur de venir ici, mais nous verrons en fin de compte si c’est vraiment ce qu’il souhaite”.

Le Barça avait déjà trouvé un accord de principe avec l’Ajax. Mais, les Blaugranas n’ont toujours pas réussi à conclure un accord avec De Ligt et Raiola, ce qui a permis à la Juve, au PSG et au Bayern de rouvrir les négociations et de tenter de doubler le Barça. En Outre, les Catalans commencent à se lasser des exigences financières élevées du joueur de 19 ans.

Le principal problème auquel fait face le Barca est la tentative de Raiola de tirer profit, de l’intérêt grandissant des ténors européens pour De Ligt, pour réclamer un salaire que le club catalan n’est pas prêt à payer.

De plus, Raiola estime que De Ligt a aidé l’Ajax à remporter un doublé national et à atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions, et mérite une offre plus élevée, continue ESPN.

Où jouera le défenseur néerlandais l’année prochaine? On en sait rien! Ce qui est sûr, c’est qu’il quittera certainement le championnat des Pays-Bas cet été. Affaire à suivre…

A.K.A.