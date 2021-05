Barça: nouvel indice sur l’avenir de Messi

Le contrat de Lionel Messi avec le Barça expire dans quelques semaines, et le suspense demeure entier : prolongera-t-il ou non avec les Blaugrana ? L’Argentin pourra rester avec le club où il a écrit l’histoire où rejoindre le PSG, qui lui propose un salaire colossal. Pour son ancien coéquipier Dani Alvès, Messi optera pour la première option.

Lors d’un entretien avec le média argentin Diaro Olé, le Brésilien rapporte une anecdote qu’il a eue avec Messi, donnant ainsi un indice sur sa décision en fin de saison. « Une fois, Messi m’avait dit de rester à Barcelone. Il m’avait demandé « Où seras-tu plus heureux qu’ici ? » Et je suis finalement resté. Maintenant, je me souviens de cette discussion. Je n’ai toujours pas la réponse à sa question. Mais tous les joueurs qui ont quitté le club l’ont regretté », a-t-il déclaré. De quoi rassurer un peu les fans du Barça.

M.F.