Barça: Messi tiendra une conférence de presse

Après l’annonce officielle de sa séparation avec le FC Barcelone, Lionel Messi brisera le silence et s’exprimera lors d’une conférence de presse dimanche 8 août.

Selon un communiqué du Barça, la conférence de presse aura lieu au Camp Nou à 11h. L’Argentin y livrera sa version sur la prolongation ratée, et pourra y donner des précisions au sujet de son avenir.

Rappelons que bien qu’un accord ait été trouvé entre le Barça et Leo Messi et que les deux parties avaient clairement l’intention de signer un nouveau contrat, il n’a pas pu être formalisé en raison d’obstacles économiques et structurels liés au règlement de la LaLiga espagnole, a annoncé le Barça dans un communiqué.

M.F.