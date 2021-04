Barça: Messi serait sur le point de renouveler son contrat

Leo Messi n’a pas encore statué sur son avenir à Barcelone et ne le fera pas avant la fin de la saison. Joan Laporta est devenu président il y a à peine un mois et son premier objectif était de convaincre l’Argentin de rester.

« Le travail est effectué en silence, sans tapage médiatique, et en essayant de convaincre Messi par le sport plutôt que par l’économie », rapporte Deportes Quatro.

Et d’ajouter que « l’attaquant est conscient de la situation financière critique causée par la pandémie sauf que le retour du président Laporta, et l’évolution du groupe avec Koeman font qu’il est plus proche de rester que de partir ».

Un autre élément jouerait en faveur du Barca dans cette affaire. « Ses doutes sur les projets du Paris Saint Germain et de Manchester City. L’Argentin voit qu’il est difficile de commencer une carrière avec un nouveau club à l’âge de 34 ans », annonce l’émission espagnole.

De plus, l’entourage de la « Pulga » l’aurait convaincu qu’il a plus à perdre qu’à gagner en partant dans un vestiaire et une ligue qu’il ne connait pas.

A.Y