Barça: Messi prend la défense de Valverde (VIDEO)

Lionel Messi a apporté son soutien au coach, Ernesto Valverde, qui est sous pression depuis la défaite du Barça en demi-finale de la Ligue des Champions face à Liverpool.

S’exprimant lors de la conférence de presse précédant la finale de la Copa Del Rey, tenue ce vendredi 24 mai, le quintuple Ballon d’Or a déclaré que les joueurs devraient être tenus pour responsables de ce qui s’est passé à Anfield.

“Honnêtement, je pense que Valverde fait un travail impressionnant depuis qu’il est ici. Il n’était à blâmer pour rien contre Liverpool. Nous, les joueurs, sommes à blâmer. Nous ne pouvions pas laisser arriver ce qui s’était passé l’année précédente contre la Roma”, a-t-il souligné.

Messi, donnant sa première conférence de presse en tant que joueur du Barca en quatre ans, a également ajouté que la défaite à Liverpool était aussi difficile à supporter que de perdre la finale de la Coupe du monde avec l’Argentine en 2014. Il a qualifié la performance de “lamentable” et a présenté ses excuses aux supporters du club.

Par ailleurs, l’Argentin s’est revenu sur la course pour le Soulier d’or européen. “Honnêtement, je ne pense même pas au Soulier d’or européen. Ce qui m’est arrivé à Liverpool est toujours dans ma tête, comme je l’avais dit, c’était un coup dur et je ne pense pas à des choses personnelles. Mon but est de remporter un autre titre, à savoir la Coupe du Roi”, a-t-il affirmé.

A.K.A.