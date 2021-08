Barça: longue absence pour Aguero (PHOTO)

Le FC Barcelone a annoncé, ce lundi, que l’Argentin Sergio Aguero sera absent des pelouses pour cause de blessure.

Un communiqué du Barça indique que les premiers examens médicaux ont décelé un souci au muscle interne du mollet droit. Aguro sera donc absent pour 10 semaines.

Le nouveau venu ne reprendra donc l’entraînement qu’en octobre, ce qui constitue un coup dur de plus pour le FC Barcelone, dont la force de frappe est déjà éprouvée par le départ de Lionel Messi.

Notons que Sergio Aguero a rejoint le Barça dans le cadre d’un libre transfert, suite à la fin de son contrat avec Manchester City où il a passé une glorieuse décennie.

M.F.

LATEST NEWS | Tests carried out on first team player Kun Agüero have confirmed a right calf injury. He will be out around ten weeks. pic.twitter.com/wZNU4ahV0c

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 9, 2021