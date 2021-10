Barça: les révélations de Laporta sur le départ de Messi

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta est revenu sur le départ de Lionel Messi l’été dernier, soulignant que la Pulga a raté une occasion de rester avec le Barça.

« Je ne me suis pas énervé avec Messi, mais il y a un moment où les deux parties voient que cela ne pourra pas se faire,(…) Je sais qu’il voulait rester, mais il avait aussi beaucoup de pression vu l’offre dont il disposait », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « J’ai eu l’espoir, en effet, qu’à la dernière minute, il y aurait eu un changement de rythme dans les négociations et que Leo vienne me dire : « je joue gratuitement ». Moi, j’aurais été définitivement convaincu, mais nous ne pouvons pas demander à un joueur du niveau de Messi qu’il fasse ça ».

« Nous avons mis le club au premier plan. Le Barça passe avant Messi et n’importe quel président », a-t-il également déclaré.

M.F.