Barça: le conseil de Suarez à Messi

Le suspense demeure toujours entier autour de l’avenir de Lionel Messi. Le contrat de l’Argentin avec le Barça expire en juin, et il n’a toujours pas décidé s’il prolonge ou pas. Il ne semble avoir toutefois que deux options : prolonger avec son club de toujours, ou aller au PSG qui lui propose un salaire « imbattable ». Son ancien coéquipier, Luis Suarez, lui conseil d’opter pour la première.

En effet, dans un entretien avec TV3, El Pistolero a déclaré que Messi ferait mieux de rester au Barça. « Si Messi me demande mon avis, en tant qu’ami, je lui dirai que je ne l’imagine qu’au Barça, ça ne lui conviendrait pas », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « La meilleure chose pour lui serait de faire ses trois, quatre, cinq ou six dernières années dans le club où il a été le plus heureux. Le Barça est le club qui lui a tout apporté, et auquel il a tout donné ». L’Uruguayen ne semble donc pas garder de rancunes après avoir été mis à la porte en début de saison.

M.F.