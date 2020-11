Barça: le Camp Nou pourrait être renommé en l’honneur de Messi

La course pour la succession de Josep Maria Bartomeu bat son plein au FC Barcelone. À moins de deux mois du scrutin, un nouveau candidat à rejoint la course. Emili Rousaud, ancien bras droit de Bartomeu, a officialisé sa candidature jeudi. Parmi ses promesses : ramener Neymar et rebaptiser le Camp Nou.

En effet, Rousaud promet un référendum pour rebaptiser le stade en l’honneur de Lionel Messi. Malgré la relation tendue entre l’Argentin et le club catalan, le candidat de 54 ans souhaite rendre cet hommage à l’Argentin. « Nous organiserons un référendum pour renommer le Camp Nou en stade Leo Messi« , a-t-il déclaré aux médias espagnols. Démarche qui semble être un hommage, mais aussi un moyen de convaincre Messi, dont le contrat avec le FC Barcelone expire en juin prochain, de rester avec le club.

