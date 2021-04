Barça: l’avenir de Messi se précise

Le feuilleton autour de l’avenir de Lionel Messi commence à voir son dénouement. Après une longue période de flou, l’Argentin sembler se diriger vers une prolongation de son contrat avec le FC Barcelone, expirant en juin prochain.

En effet, selon les informations du quotidien espagnol As, la Pulga est prédisposé à rester au FC Barcelone. D’abord, parce qu’il se sent bien avec Joan Laporta à la tête du club, mais aussi parce qu’il est satisfait de l’émergence de jeunes espoirs dans le vestiaire blaugrana, tels Ilaix Moriba et Oscar Mingueza.

La source ajoute que Messi voit également d’un bon œil l’évolution de certains de ses coéquipiers, ayant déjà un bon niveau malgré leur jeune âge, comme Frenkie de Jong, Pedri ou encore Sergiño Dest. Le quotidien souligne que ces facteurs présagent une prolongation de Messi avec son club de toujours. Mauvaise nouvelle donc pour le PSG.

M.F.