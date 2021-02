Barça: l’Argentine veut le départ de Messi

Alors que l’avenir de Messi avec le FC Barcelone est l’objet de toutes les spéculations, les derniers revers du Barça, dont la lourde défaite contre le Paris Saint-Germain (4-1), semblent écarter de plus en plus la possibilité d’une prolongation de la « Pulga » avec le club.

Jusqu’à présent, l’Argentin n’a donné aucune indication sur son avenir, mais du côté de son pays natal, il y a unanimité sur le fait que Messi doit quitter le Barça. « Le Barça a subi une nouvelle déroute qui éloigne de plus en plus Messi de la Catalogne », peut-on lire par exemple dans le journal Argentin Clarin. Le journal Olé a même écrit: « Sors de là !« .

Le même média a d’ailleurs détaillé : « Messi est de plus en plus nu au Barça. Ce 4-1 à domicile face au PSG ressemble au 8-2 contre le Bayern. Un retard de huit points sur l’Atlético de Madrid. Une défaite contre Séville en Coupe du Roi. Si le football regorge de miracles, Lionel Messi est en train de boucler une deuxième saison sans titre avec Barcelone. Cette saison qui sera celle de ses adieux ».

De con côté, le présentateur Argentin Sebastian Vignolo a ouvertement appelé Messi à quitter les Blaugrana. « Messi doit quitter le Barça, il ne peut pas y rester une seconde de plus. Quand ta maison n’est plus ta maison, tu ne te sens plus pareil. Il y a été très heureux, mais aujourd’hui, il ne l’est plus. Il souffre et ça se passe mal », a-t-il déclaré.

M.F.