Barça : Laporta s’exprime sur le départ de Koeman

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a présenté, ce vendredi, le nouvel entraîneur par intérim du Barça, Sergi Barjuan, qui succède provisoirement à Ronald Koeman, limogé mercredi suite à la défaite contre Rayo Vallecano. L’avocat catalan a profité de l’occasion pour évoquer le départ de Koeman et l’avenir du club.

En conférence de presse, Laporta a déclaré que la situation avec Koeman était « intenable », mais que les rapports restent toutefois bons avec le Néerlandais. « La relation avec Ronald demeure bonne. Il a dit qu’il avait compris notre décision et que cela faisait partie du foot. Les négociations pour la fin du contrat se déroulent bien… On aurait peut-être dû décider de le limoger plus tôt…Mais nous le remercions d’être venu. C’est un homme du club. Il fera toujours partie de la maison Barça », a-t-il déclaré.

Laporta a de même évoqué les successeurs potentiels dont Xavi, qui a longtemps été pressenti pour remplacer Laporta. « On œuvre pour faire venir un entraîneur. Je ne vais rien dire à propos des options que nous avons. Cela ne serait pas professionnel. Je ne veux nuire à rien… En tant qu’entraîneur, je pense que Xavi est dans un processus d’évolution et j’ai de très bons retours de personnes qui le connaissent de plus près. Nous nous parlons souvent depuis deux mois, nous avons une relation d’amitié, je connais son opinion sur l’équipe », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « J’ai toujours dit que Xavi entraînerait un jour le Barça. C’est un objectif prioritaire dans sa vie. Je me fis aux personnes autour de moi qui suivent son évolution pour voir s’il est l’entraîneur adéquat. Xavi est une personne qui vit pour le football, il est du Barça. Nous verrons comment cela va évoluer ».

M.F.