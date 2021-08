Barça: Laporta rassure au sujet de Messi (VIDEO)

Plus d’un mois après la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi suscite toujours des questionnements au sujet de son avenir. L’Argentin n’a toujours pas officiellement renouvelé son contrat, et ce retard inquiète de plus en plus les fans du Barça, malgré les rapports médiatiques favorables à un prolongement avec les blaugranas.

Le président du Barça, Joan Laporta, a tenu à rassurer à ce sujet, indiquant que le club s’est mis d’accord avec la pulga sur les termes d’un nouveau contrat de 5 ans, soit jusqu’en 2026. « Nous faisons tout notre possible pour que Leo Messi reste au Barça. La situation évolue bien car il veut rester au club » a-t-il déclaré.

M.F.