Barça: Koeman se prononce sur le feuilleton Messi

Plus que quelques semaines séparent Messi de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, et l’Argentin n’a toujours pas pris de décision. Prolongera? Prolongera pas? Le suspense demeure entier, bien que l’arrivée de Joan Laporta à la tête du FC Barcelone joue en faveur d’une éventuelle prolongation. Comme beaucoup d’autres personnalités du football, l’entraîneur du Barça Ronald Koeman a également tenu à s’exprimer sur ce dossier.

Lors d’un entretien avec Voetball International, le coach néerlandais a souligné l’importance de Messi pour le Barça, laissant entendre qu’il va rester. « Nous avons discuté du club, de l’équipe et des changements que nous voulons faire. Messi a été d’accord dès le début » a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Je n’ai jamais eu un moment où j’ai pensé qu’il voulait autre chose. C’est génial pour le club, pour l’équipe et pour moi en tant qu’entraîneur. Parce que vous pouvez voir que Messi est toujours le meilleur. Il le prouve à chaque fois. Les joueurs voient combien il est important pour le club. Ils voient ses incroyables qualités à l’entraînement, sa classe et les choses improbables qu’il montre…« .

M.F.