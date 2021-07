Barça : des joueurs sur le départ pour garder Messi

Le FC Barcelone aurait décidé de se passer de certains joueurs, afin d’alléger la masse salariale et pouvoir faire une nouvelle proposition financière à Lionel Messi.

Selon Mundo Deportivo, le club aurait l’intention de mettre Miralem Pjanic et Samuel Umtiti sur le départ. Les deux joueurs ne convainquent pas l’entraîneur Ronald Koeman. De plus, le Barça se doit de respecter la loi du fair-play financier en réduisant les charges salariales, s’il veut renouveler le contrat de son capitaine, ajoute la source.

Le quotidien ajoute que le club s’est déjà passé de certains joueurs « indésirables » à cet effet, comme Junior Firpo, et que certains suivront. Umtiti, de son côté, refuserait de quitter le Barça et voudrait une chance de faire ses preuves devant Koeman, même s’il est dans le viseur de Lyon et de Marseille.

M.F.