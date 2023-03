Barça: des chercheurs de talents assistent au match Maroc-Brésil

Le FC Barcelone a envoyé des chercheurs de talents à Tanger pour assister au match Maroc-Brésil ce samedi au stade Ibn Battouta.

Selon «Mundo Deportivo», le club catalan veut suivre quatre joueurs, dont trois Marocains. Il s’agit de Chadi Riad, Abdessamad Ezzalzouli et Sofyan Amrabat. Du côté du Brésil, Vitor Roque (Athletico-PR) est également dans le viseur du Barça.

Le match amical entre le Maroc et le Brésil se déroulera ce samedi 25 mars 2023 au Grand Stade de Tanger. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 22h00 (heure marocaine). Le match sera diffusé sur la chaîne Al Aoula et sur Arryadia. L’équipe nationale marocaine espère briser la malchance en remportant la première victoire d’une nation arabe contre le Brésil. En effet, en 23 confrontations, officielles et amicales contre des pays arabes (Maroc, Égypte, Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman et Irak), le Brésil n’a jamais perdu. La Seleçao a marqué 71 buts durant ces 23 rencontres et n’a encaissé que 9 buts.

H.M.