Barça: Dembele, Coutinho et Umtiti contre le retour de Neymar ?

Après Griezmann, le FC Barcelone rêve de voir Neymar de retour. Les dirigeants catalans sont prêts à tout faire pour convaincre le Paris Saint-Germain. Selon Bild, le Barça aurait fait une offre au PSG pour Neymar, dans laquelle quatre footballeurs seraient sur la table.

Le journal allemand indique que le club espagnol a offert Dembele, Coutinho, Umtiti et Semedo afin que le PSG puisse choisir trois d’entre eux. Les négociations entre le FCB et le PSG sont toujours en cours. Les Catalans recherchent la formule idéale qui permettra à leur ancien attaquant de retourner au Camp Nou. Bild ajoute que les Barcelonais offriront également 122 millions d’euros pour boucler l’affaire.

Le problème qui se pose à Barcelone, c’est comment équilibrer les comptes avec une signature de cette ampleur, étant donné que Valverde a encore besoin, au moins, d’un remplaçant pour Jordi Alba, d’un défenseur central et éventuellement d’un droitier en fonction de l’avenir de Semedo.

Trop d’argent, trop de salaires à payer. C’est pour cette raison que le club songe à la possibilité d’offrir trois joueurs au PSG en remplacement de Neymar. Sauf que le club français a catégoriquement rejeté cette option, explique Christian Falk, rédacteur en chef de Bild. “Les trois salaires proposés par les joueurs dépasseraient de loin celui de Neymar. Par conséquent, le PSG n’est pas très intéressé par cette offre”, a-t-il dit.

Le Barça n’aura donc pas d’ autre choix que d’investir beaucoup d’argent s’il veut que Neymar revienne avec Suarez, Messi et Griezmann, même s’il est encore possible qu’un joueur du Barca finisse par être inclus dans la transaction. Notons que le FC Barcelone a annoncé vendredi la signature de Grizou. Les Catalans ont payé la clause libératoire du champion du monde, et vedette de l’Atlético Madrid, estimé à 120 millions d’euros.