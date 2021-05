Barca: Dani Alvès donne des indices sur l’avenir de Lionel Messi

Leo Messi n’a pas encore statué sur son avenir à Barcelone et ne le fera pas avant la fin de la saison.

Il ne semble avoir toutefois que trois options: prolonger avec son club de toujours, aller au PSG ou signer avec Manchester City qui lui proposent des salaires faramineux.

En effet, dans une interview accordée au journal britannique The Guardian, Dani Alvès, ancien coéquipier de Messi entre 2008 et 2016, a lancé: « J’ai dit à Messi à plusieurs reprises qu’il est né pour être un joueur de Barcelone et Barcelone est né pour être son club ».

« Il (Messi) m’a déjà donné des conseils au sujet de ma carrière et je fais de même. Une fois, il m’a dit de rester à Barcelone parce qu’il n’y avait pas d’endroit meilleur ». « Où peux-tu être plus heureux? » m’avait-il demandé. Alors je suis resté», a expliqué Alvès.

Apparemment, l’entourage de la « Pulga » l’aurait convaincu qu’il avait plus à perdre qu’à gagner en partant dans un vestiaire et une ligue qu’il ne connaît pas.

A.Y