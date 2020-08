Barça: Bartomeu prépare le grand ménage

Josep Maria Bartomeu ne démissionnera pas malgré la défaite humiliante du FC Barcelone contre le Bayern Munich (8-2), en quart de finale de la Champions League. Le président du Barça continuera donc à exercer ses fonctions jusqu’à la fin de son mandat.

Le mandat de Bartomeu s’étend jusqu’en 2021 et est déterminé à le mener à terme. « Ce qui s’est passé est un désastre. Désormais, nous devons prendre des décisions. Nous avons déjà examiné certaines d’entre elles auparavant et nous réfléchirons à d’autres dans les jours à venir. Ce n’est pas le moment de prendre des décisions à chaud », a-t-il déclaré au micro de Movistar.

Plutôt que d’abandonner, l’homme fort du Barça a décidé de faire le ménage. Selon des rapports médiatiques espagnols, il a déjà scellé le sort du directeur technique Eric Abidal et du directeur général Oscar Grau. De plus, il devrait se séparer de Quique Setién et amènera un nouvel entraîneur.

Pour rappel, le Bayern Munich s’est imposé vendredi contre le FC Barcelone avec un score historique (8-2) lors de l’affiche des quarts de finale de la Ligue des champions à Lisbonne, se qualifiant ainsi aux demi-finales.

Le club allemand a marqué quatre buts pendant la première demi-heure, dont un doublé de Thomas Müller (4e, 31e) et deux autres buts d’Ivan Perisic (22e) et Serge Gnabry (28e), avant de poursuivre sa démonstration en seconde période grâce à Joshua Kimmich (63e), Robert Lewandowski (82e) et un doublé de Philippe Coutinho (85e, 89e).

En demi-finale mercredi prochain, les Bavarois affronteront Manchester City ou Lyon, opposés samedi lors du dernier quart.

M.S.