Barça: après la défaite, Laporta sème le doute sur l’avenir de Messi

C’est encore une fois l’hécatombe pour le FC Barcelone en Champions League. L’humiliante défaite contre le Paris Saint-Germain (4-1) compromet non seulement l’avenir du Barça en compétition, mais aussi l’avenir de Messi avec le club.

En effet, le contrat de l’Argentin expire en juin, et le PSG et Manchester City sont à l’affût du joueur. La défaite contre les Parisiens pourrait même avoir pour effet d’écarter toute possibilité de prolongement avec le Barça. Et même le favori à la présidentielle du club, Joan Laporta, qui promettait de pouvoir garder Messi, commence à avoir des doutes.

« Messi veut gagner avec Barcelone. Je ferai tout pour le garder, mais il y a des clubs particulièrement intéressés », a déclaré Laporta à Skysports Italia en marge de la défaite. Et d’ajouter : « Leo veut gagner des titres, pas seulement de l’argent. Il n’a jamais été un problème pour le club, puisqu’il représente 30% des bénéfices ».

M.F.