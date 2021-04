Barça: Ansu Fati voit le bout du tunnel

Le jeune joueur du FC Barcelone, Ansu Fati, commence à voir le bout du tunnel. Absent des pelouses depuis le 9 novembre dernier pour cause de blessure, l’attaquant espagnol avait subi deux opérations au genou en novembre et en janvier. Après une longue période de difficulté, la situation du jeune joueur semble s’améliorer.

En effet, la radio espagnole RAC 1 rapporte que le genou de Fati répond bien au traitement, et qu’il sera dispensé d’une nouvelle opération. Cependant, la date de son retour demeure inconnue et il est probable qu’il ne reprenne que la saison prochaine. Il accompagnera toutefois ses coéquipiers à Séville et assistera à la finale de la Coupe du roi entre son équipe et l’Athletic Bilbao, samedi prochain.

M.F.