Ballon d’Or: une vidéo de Messi devient virale

En marge de la célébration de son 7e Ballon d’Or lundi dernier, l’Argentin Lionel Messi a vécu une scène assez inhabituelle lors de son passage sur le tapis rouge.

Au cours de la cérémonie, alors que la Pulga posait avec sa famille pour des photos sur le tapis, un agent de France Football est intervenu, et a tenté d’écarter la compagne de l’Argentin Antonela.

Des images devenues virales sur les réseaux sociaux montrent Messi intervenir pour empêcher son épouse de s’écarter.

M.F.

A France Football director told Antonela to stand aside to take pictures of Messi alone with his sons but he made sure she stayed by his side. King.

pic.twitter.com/e8hjhHC94T

— MC (@CrewsMat10) November 30, 2021